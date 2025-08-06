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Раскрыты огромные потери ВСУ с начала конфликта на Украине

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за всё время боевых действий составили почти 2 миллиона военных. Такую цифру привёл британский журналист Уоррен Торнтон, написав об этом в соцсети X.

Источник: Life.ru

Ситуацию в зоне боевых действий он назвал «натовско-американским геноцидом» украинского народа. При этом киевский режим не желает обнародования данных о потерях. Более того, власти Украины понимают, что с каждым днём потери будут только увеличиваться, но всё равно отправляют военных на линию соприкосновения без должной подготовки.

«1,8 миллиона человек погибли, сражаясь за НАТО и Америку на территории Украины, то есть в среднем 1638 погибших в день», — говорится в публикации. Согласно информации Торнтона, потери киевского режима в ходе боевых действий в ЛНР за июль составили 19 877 военнослужащих. Таким образом, по подсчётам журналиста, украинская сторона теряла по 641 боевику в день.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин сообщил, что ВСУ сконцентрировали близ границы с Брянской областью не более 25 тысяч боевиков. По его словам, киевский режим не в состоянии стянуть в этот район 50 тысяч бойцов, как это было перед наступлением на Курскую область в августе 2024 года.

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