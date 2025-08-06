Раскрыты огромные потери ВСУ с начала конфликта на Украине

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин сообщил, что ВСУ сконцентрировали близ границы с Брянской областью не более 25 тысяч боевиков. По его словам, киевский режим не в состоянии стянуть в этот район 50 тысяч бойцов, как это было перед наступлением на Курскую область в августе 2024 года.