В США предупреждают о рисках эскалации между США и Россией в арктическом регионе

«Политика США, направленная на усиление изоляции России или даже на её полную изоляцию, может ускорить координацию действий Китая и России в Арктике, подорвать баланс сил на ключевых арктических маршрутах и поставить под угрозу союзников из Северной Европы — Норвегию, Финляндию, Данию, Исландию и Швецию — которые зависят от обороны США и многосторонних механизмов», — говорится в материале.
Жёсткая позиция республиканца может задать курс на ближайшее время, но такие периоды часто бывают короткими. В Арктике поспешные и жёсткие решения могут навредить на годы вперёд. Поэтому стоит сохранить выборочное сотрудничество — это не слабость, а умная стратегия, которая поможет США оставаться влиятельными и контролировать рост Китая, предполагает издание.
Арктический регион необходимо воспринимать как особую зону, где глобальная конкуренция не должна становиться единственным фактором взаимодействия. В частности, речь идёт о совместной организации поисково-спасательных мероприятий, обеспечении безопасности на морских путях в Беринговом проливе, мониторинге климатических изменений и обмене экологическими данными.
А ранее Североамериканское командование противовоздушной обороны сообщило о проведении учений в Арктике. Манёвры под названием «Арктический край» запланированы с 1 по 31 августа. В мероприятиях участвуют подразделения противовоздушной обороны, ВВС, сухопутные войска, ВМС, морская пехота и силы спецопераций.