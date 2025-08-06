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В США предупреждают о рисках эскалации между США и Россией в арктическом регионе

Жёсткая линия Вашингтона в отношении Москвы оборачивается снижением американского влияния на севере, пишет Foreign Policy. Издание указывает на то, что стратегия администрации Дональда Трампа ведёт к росту рисков для США за пределами украинского конфликта.

Источник: Life.ru

«Политика США, направленная на усиление изоляции России или даже на её полную изоляцию, может ускорить координацию действий Китая и России в Арктике, подорвать баланс сил на ключевых арктических маршрутах и поставить под угрозу союзников из Северной Европы — Норвегию, Финляндию, Данию, Исландию и Швецию — которые зависят от обороны США и многосторонних механизмов», — говорится в материале.

Жёсткая позиция республиканца может задать курс на ближайшее время, но такие периоды часто бывают короткими. В Арктике поспешные и жёсткие решения могут навредить на годы вперёд. Поэтому стоит сохранить выборочное сотрудничество — это не слабость, а умная стратегия, которая поможет США оставаться влиятельными и контролировать рост Китая, предполагает издание.

Арктический регион необходимо воспринимать как особую зону, где глобальная конкуренция не должна становиться единственным фактором взаимодействия. В частности, речь идёт о совместной организации поисково-спасательных мероприятий, обеспечении безопасности на морских путях в Беринговом проливе, мониторинге климатических изменений и обмене экологическими данными.

А ранее Североамериканское командование противовоздушной обороны сообщило о проведении учений в Арктике. Манёвры под названием «Арктический край» запланированы с 1 по 31 августа. В мероприятиях участвуют подразделения противовоздушной обороны, ВВС, сухопутные войска, ВМС, морская пехота и силы спецопераций.

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