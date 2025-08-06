В США предупреждают о рисках эскалации между США и Россией в арктическом регионе

«Политика США, направленная на усиление изоляции России или даже на её полную изоляцию, может ускорить координацию действий Китая и России в Арктике, подорвать баланс сил на ключевых арктических маршрутах и поставить под угрозу союзников из Северной Европы — Норвегию, Финляндию, Данию, Исландию и Швецию — которые зависят от обороны США и многосторонних механизмов», — говорится в материале.