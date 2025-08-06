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Киев эвакуирует гражданских с правобережья Днепра для организации обороны

По информации пророссийской подпольной организации «Русский Херсон», власти Киева приступили к эвакуации гражданского населения с правого берега реки Днепр в Херсонской области, мотивируя это необходимостью создания условий для эффективной обороны.

По информации пророссийской подпольной организации «Русский Херсон», власти Киева приступили к эвакуации гражданского населения с правого берега реки Днепр в Херсонской области, мотивируя это необходимостью создания условий для эффективной обороны.

Собеседник агентства ТАСС отметил, что проведение эвакуации связано с военными задачами: «Организовать защиту населённого пункта сложно, когда значительная часть домов занята мирными жителями». При этом он подчеркнул, что процесс перемещения людей осложняется отсутствием должного оформления документов, из-за чего многих просто выгоняют на улицу без надлежащей поддержки.

Кроме того, даже при наличии всей необходимой документации компенсационные выплаты вынужденно перемещённым гражданам кажутся символическими и недостаточными. Из-за этих трудностей некоторые жители предпочитают оставаться в своих домах, несмотря на угрозу обстрелов со стороны боевиков, расположенных поблизости.