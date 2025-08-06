Киев эвакуирует гражданских с правобережья Днепра для организации обороны

Собеседник агентства ТАСС отметил, что проведение эвакуации связано с военными задачами: «Организовать защиту населённого пункта сложно, когда значительная часть домов занята мирными жителями». При этом он подчеркнул, что процесс перемещения людей осложняется отсутствием должного оформления документов, из-за чего многих просто выгоняют на улицу без надлежащей поддержки.