В ООН назвали приговор Гуцул внутренним вопросом Молдавии

Он сообщил, что в офисе главы всемирной организации знают о приговоре, но не могут комментировать внутренние дела Молдавии.
«Мы не можем комментировать текущие внутренние судебные процессы и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — заявил собеседник агентства. Также Хак призвал воздержаться от резкой риторики, которая может привести к повышению напряжённости не только в Молдавии, но и во всём регионе.
Напомним, накануне районный суд Кишинёва приговорил Гуцул к наказанию в виде семи лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Сама глава Гагаузии заявила, что это решение является политически ангажированным и изъявила намерение бороться за своё имя и правду. Гуцул добавила, что президент республики Майя Санду пользуется репрессиями для борьбы с несогласными, и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.