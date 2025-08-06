Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН назвали приговор Гуцул внутренним вопросом Молдавии

В офисе генерального секретаря ООН считают приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним делом Молдавии. Об этом, как передаёт РИА «Новости», заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Источник: Life.ru

Он сообщил, что в офисе главы всемирной организации знают о приговоре, но не могут комментировать внутренние дела Молдавии.

«Мы не можем комментировать текущие внутренние судебные процессы и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — заявил собеседник агентства. Также Хак призвал воздержаться от резкой риторики, которая может привести к повышению напряжённости не только в Молдавии, но и во всём регионе.

Напомним, накануне районный суд Кишинёва приговорил Гуцул к наказанию в виде семи лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Сама глава Гагаузии заявила, что это решение является политически ангажированным и изъявила намерение бороться за своё имя и правду. Гуцул добавила, что президент республики Майя Санду пользуется репрессиями для борьбы с несогласными, и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше