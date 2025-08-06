В ООН назвали приговор Гуцул внутренним вопросом Молдавии

Напомним, накануне районный суд Кишинёва приговорил Гуцул к наказанию в виде семи лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Сама глава Гагаузии заявила, что это решение является политически ангажированным и изъявила намерение бороться за своё имя и правду. Гуцул добавила, что президент республики Майя Санду пользуется репрессиями для борьбы с несогласными, и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.