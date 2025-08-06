Трамп позвал Алиева и Пашиняна на разговор в Белом доме

Трамп намерен содействовать миру между Арменией и Азербайджаном.
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Армении и Азербайджана в Белый дом. Встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном запланирована на пятницу. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана. Встреча пройдет в пятницу в Белом доме, где стороны могут объявить о мирном соглашении», — пишет The Washington Post.
Американская газета не уточняет, достигли ли стороны предварительных договоренностей или подписание соглашения будет оформлено в ходе переговоров. Также не раскрываются детали повестки и формат встречи.
Ранее телеканал RT сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана в 2022 году стало шагом к обретению настоящего суверенитета. По его словам, Армения «не потеряла Карабах, а обрела Республику Армения». Глава правительства отверг обвинения оппозиции в предательстве, подчеркнув, что тема Карабаха годами использовалась как инструмент давления, мешающий стране стать по-настоящему независимой.