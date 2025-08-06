Ранее телеканал RT сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана в 2022 году стало шагом к обретению настоящего суверенитета. По его словам, Армения «не потеряла Карабах, а обрела Республику Армения». Глава правительства отверг обвинения оппозиции в предательстве, подчеркнув, что тема Карабаха годами использовалась как инструмент давления, мешающий стране стать по-настоящему независимой.