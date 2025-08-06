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WP подтвердила встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет в пятницу встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Источник: AP 2024

Согласно их информации, по итогам переговоров азербайджанский и армянский руководители могут объявить о заключении мирного соглашения.

Ранее правительство Армении не стало опровергать сообщение о возможной встрече руководителей Армении и Азербайджана в США для объявления о намерении заключить мирный договор.

МИД Армении 13 марта сообщил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами и Ереван готов обсудить предложения по месту и срокам подписания документа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что заключение соглашения возможно при выполнении некоторых условий, включая прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. Кроме того, Азербайджан настаивает на официальном упразднении Минской группы ОБСЕ, которую в стране считают устаревшей структурой.

В Ереване отвергают обвинения со стороны Баку. При этом Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь «региональный характер». Он также выражал готовность обсуждать роспуск Минской группы, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, одновременно с заключением мира с Баку.

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