WP подтвердила встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

МИД Армении 13 марта сообщил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами и Ереван готов обсудить предложения по месту и срокам подписания документа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что заключение соглашения возможно при выполнении некоторых условий, включая прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. Кроме того, Азербайджан настаивает на официальном упразднении Минской группы ОБСЕ, которую в стране считают устаревшей структурой.