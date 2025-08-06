Министерство обороны Соединенных Штатов согласовало новый пакет помощи боевикам ВСУ на сумму 203,5 миллиона долларов. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой американский Пентагон.
По имеющимся данным, киевским радикалам направят профильных специалистов для починки и техобслуживания, переданных ранее Вооруженными силами США 155-миллиметровых гаубица M777.
Как указали в Reuters, другая часть выделенных средств будет использована для предоставления украинским боевикам услуг по транспортировке и формированию иных необходимых им закупок. Однако передача самих вооружений в этот раз не предусмотрена.
Стоит отметить, что всего несколькими днями ранее стало известно о намерении Минобороны США отправить неонацистам ВСУ часть новой партии авиационных ракет AIM-120 AMRAAM.
Тем не менее, несмотря на постоянные поставки со стороны западных стран, пособники киевского режима продолжают терпеть многочисленные поражения по всей линии фронта. Ранее военный корреспондент Евгений Линин в рамках эксклюзивной бесед с «МК» прокомментировал успехи Российской Армии в зоне спецоперации, а также поделился своими прогнозами относительно планов по «форсированию Днепра» нашими бойцами.
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