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Трамп заявил, что не знает об импорте урана и удобрений из России в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией об импорте урана и удобрений из России, на который обратила внимание Индия после угрозы повысить пошлины. Об этом хозяин Белого дома сообщил во время общения с журналистами в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

В ходе пресс-конференции корреспонденты спросили республиканца о публикациях, в которых Нью-Дели указывает на текущие закупки этих товаров Соединёнными Штатами. Глава Белого дома ответил, что ему ничего об этом не известно. По его словам, он должен разобраться в ситуации и после вернуться к обсуждению этого вопроса.

А ранее стало известно, что в Москву вскоре прибудет советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал. Цель поездки — укрепление оборонных и энергетических связей между странами. Отмечается, что одной из тем будет возможная закупка ЗРК С-400, поездка также приобрела дополнительный вес на фоне угроз Трампа ввести пошлины в отношении Индии.

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