В Германии забили тревогу из-за позиции нового президента Польши

«Пока что Навроцкий позиционирует себя правее своего предшественника Анджея Дуды и ведёт себя более жёстко», — отмечают авторы статьи.
Согласно прогнозу SZ, в ближайшее время двусторонние отношения Германии и Польши нельзя будет назвать хорошими. Дело в том, что Навроцкий отвергает Миграционный пакт Европейского союза, считая его неприемлемым для Польши. Кроме того, ожидается ухудшение отношений Варшавы с Киевом на фоне разногласий по поводу Волынской резни и ситуации с украинскими беженцами.
Так, недавно Кароль Навроцкий потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского изменений в подходе Украины к историческим вопросам. При этом, несмотря на существующие разногласия, избранный президент Польши подтвердил дальнейшую поддержку Киева в конфликте с Россией. До этого Навроцкий неоднократно критиковал украинское руководство, указывая на нерешённость вопросов, связанных с Волынской резнёй и влиянием бандеровской идеологии.