В Германии забили тревогу из-за позиции нового президента Польши

Согласно прогнозу SZ, в ближайшее время двусторонние отношения Германии и Польши нельзя будет назвать хорошими. Дело в том, что Навроцкий отвергает Миграционный пакт Европейского союза, считая его неприемлемым для Польши. Кроме того, ожидается ухудшение отношений Варшавы с Киевом на фоне разногласий по поводу Волынской резни и ситуации с украинскими беженцами.