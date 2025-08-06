Гуцул останется главой Гагаузии, несмотря на приговор

25 марта Гуцул была задержана по подозрению в получении денежных переводов из России в период с 2019 по 2022 год. Изначально её поместили в СИЗО, но позже изменили меру пресечения на домашний арест, срок которого несколько раз продлевали. Адвокаты утверждают, что обвинения не подкреплены доказательствами, и называют дело политически ангажированным, особенно в свете предстоящих парламентских выборов 28 сентября.