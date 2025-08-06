Определена дата встречи Уиткоффа с руководством РФ

По словам американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера, США придется перейти к действиям, если ультиматум Дональда Трампа не приведет к урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что следующим шагом станет введение антироссийских санкций. Мэттью Уитакер назвал соответствующее решение «очевидным». Постпред США признал, что Дональд Трамп не верит в эффективность ограничений, однако «разыграет эту карту».