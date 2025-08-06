Определена дата встречи Уиткоффа с руководством РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выставил Москве ультиматум по урегулированию украинского конфликта. Он сократил его крайний срок. Как заявил американский лидер, конфликт якобы должен быть завершен к пятнице, 8 августа. Стало известно, что в Москву прибудет специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф для встречи с руководством России, пишет Reuters.
По сведениям источника, спецпредставитель американского лидера прилетит в РФ 6 августа. Тема переговоров остается неизвестной. Кроме того, неясно, кто будет присутствовать на встрече со спецпредставителем.
«Специальный посланник США Стивен Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством», — утверждается в материале.
Поездку политика в РФ ранее анонсировал сам Дональд Трамп. Помимо прочего, ее подтвердила и официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс. Однако никаких подробностей они не сообщили.
По сведениям журналистов немецкого издания Berliner Zeitung, визит Стивена Уиткоффа в Москву прояснит, на каком этапе находится процесс урегулирования украинского конфликта. Авторы материала не исключили заключения мирного соглашения в ближайшее время. Однако такая вероятность по-прежнему остается низкой, заключили журналисты.
Доцент Финансового университета и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов предположил, почему приезд Стивена Уиткоффа перенесли на несколько дней. Он считает, что это может быть связано с «недавними заявлениями» президента России Владимира Путина, адресованными западным лидерам. Спикер подчеркнул, что США, вероятно, решили «доработать» детали будущего диалога с российским руководством.
По словам американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера, США придется перейти к действиям, если ультиматум Дональда Трампа не приведет к урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что следующим шагом станет введение антироссийских санкций. Мэттью Уитакер назвал соответствующее решение «очевидным». Постпред США признал, что Дональд Трамп не верит в эффективность ограничений, однако «разыграет эту карту».