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Президент Польши занял принципиальную позицию в вопросах миграции и Украины

Кароль Навроцкий, Президент Республики Польша, намерен придерживаться строгих принципов в вопросах взаимодействия с другими странами.

Кароль Навроцкий, Президент Республики Польша, намерен придерживаться строгих принципов в вопросах взаимодействия с другими странами. С таким заявлением выступила германская газета Süddeutsche Zeitung.

Как указали журналисты, недавно приступивший к исполнению обязанностей главы государства Кароль Навроцкий негативно воспринимает миграционные программы Евросоюза.

Среди стран регионального объединения политик особенно резко настроен по отношению к руководству Федеративной Республики Германия, которое, по его мнению, пытается заставить его впустить в Польшу переселенцев.

В SZ добавили, что другим принципиальным вопросом для Кароля Навроцкого остается отказ киевского режима официально осудить преступления украинских нацистов, которые в годы Второй Мировой войны помогали гитлеровцам истреблять поляков.

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что именную эту тему Президент Польши поднял в ходе телефонного разговора с нелегитимным политиком Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что изменение общего идеологического курса в Республике в данный момент замечают и украинские беженцы. Ранее один из граждан Незалежной, ставший релокантом, признался, что сейчас поляки стали относиться к нему с неприязнью.

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