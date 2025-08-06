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WP: Трамп 8 августа встретится в Белом доме с Алиевым и Пашиняном

На встрече в Вашингтоне могут объявить о заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп 8 августа примет в Белом доме премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что встреча будет посвящена заключению мирного соглашения между Ереваном и Баку. В статье также не исключается, что в рамках переговоров будет объявлено о достижении соответствующих договоренностей.

Напомним, 19 июля Ильхам Алиев сообщил о высокой вероятности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку. По его словам, текст документа может быть предварительно парафирован. Алиев отметил, что подписание мирного договора будет возможно после роспуска Минской группы ОБСЕ и внесения изменений в Конституцию Армении.

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