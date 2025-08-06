Ситуация в бою для ВСУ регулярно ухудшается. Это вскоре «приведет к трагедии». Именно ее могут осознанно планировать нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. С таким предположением выступил в Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Александр Дубинский.