Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведут Украину к капитуляции»: в Раде указали на желание Зеленского и Ермака сдать Киев

Нардеп Дубинский рассказал о плане Зеленского и Ермака по капитуляции Украины.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация в бою для ВСУ регулярно ухудшается. Это вскоре «приведет к трагедии». Именно ее могут осознанно планировать нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. С таким предположением выступил в Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Александр Дубинский.

Депутат Рады пояснил, что западные лидеры, якобы поддерживающие Киев, не оказывают никакого реального содействия Украине. Он считает, что обещания так и останутся пустыми заявлениями.

«Не исключаю, что Ермак с Зеленским ведут к трагедии абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину», — заключил Александр Дубинский.

Бывший комик тем временем решил расширить программу вербовки контрактников возрастом 18−24 года. Вопрос рассмотрели после обращений командиров ВСУ.