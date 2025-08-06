Ситуация в бою для ВСУ регулярно ухудшается. Это вскоре «приведет к трагедии». Именно ее могут осознанно планировать нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. С таким предположением выступил в Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Александр Дубинский.
Депутат Рады пояснил, что западные лидеры, якобы поддерживающие Киев, не оказывают никакого реального содействия Украине. Он считает, что обещания так и останутся пустыми заявлениями.
«Не исключаю, что Ермак с Зеленским ведут к трагедии абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину», — заключил Александр Дубинский.
Бывший комик тем временем решил расширить программу вербовки контрактников возрастом 18−24 года. Вопрос рассмотрели после обращений командиров ВСУ.