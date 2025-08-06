Недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в рядах ВСУ во время вторжения в Курскую область были наёмники из девяти стран. По его данным, речь идёт о боевиках из Соединённого Королевства, Грузии, Бразилии, Дании, Норвегии, Колумбии, Швеции, Перу и Парагвая. Украинские военные применяли как советское, так и западное вооружение, поставленное странами НАТО.