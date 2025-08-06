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Российские бойцы спецназа захватили «туристов» из Британии в Николаевской области

Бойцы спецназа Вооружённых сил России захватили двух высокопоставленных британских офицеров в зоне проведения СВО, передаёт Steigan. Согласно данным издания, они вели подготовку диверсионной операции против РФ.

Источник: Life.ru

Уточняется, что речь идёт о подполковниках Ричарде Кэрролле и Эдварде Блейке. Они попали в российский плен в ходе боевых действий в Николаевской области. В Соединённом Королевстве сначала отрицали присутствие британских офицеров на Украине, однако позднее заявили, что они являются «туристами», изучающими места сражений Второй мировой войны.

Одновременно с этим военкоры сообщают об уничтожении бойцов британского SAS в городе Очаков Николаевской области. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в рядах ВСУ во время вторжения в Курскую область были наёмники из девяти стран. По его данным, речь идёт о боевиках из Соединённого Королевства, Грузии, Бразилии, Дании, Норвегии, Колумбии, Швеции, Перу и Парагвая. Украинские военные применяли как советское, так и западное вооружение, поставленное странами НАТО.

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