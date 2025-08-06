В США пройдут переговоры Армении и Азербайджана

Ранее британское издание сообщило, что в Белом доме состоится подписание «письма о намерениях» между Арменией и Азербайджаном. Вскоре после этого стороны создадут рабочие группы для обсуждения вопросов, в числе которых восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев. По некоторым данным, место для подписания договора — неслучайно. Таким образом Трамп хочет приписать себе заслуги по разрешению ещё одного конфликта.