Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США пройдут переговоры Армении и Азербайджана

Президент США Дональд Трамп намерен 8 августа провести в Белом доме переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

Источник: Life.ru

Согласно источникам, переговоры будут сосредоточены на закреплении договорённостей, достигнутых дипломатами в последние недели. Рассматривается возможность, что во время визита может быть официально объявлено о заключении мирного соглашения между Баку и Ереваном, которое должно положить конец затяжному конфликту между соседними государствами.

Ранее британское издание сообщило, что в Белом доме состоится подписание «письма о намерениях» между Арменией и Азербайджаном. Вскоре после этого стороны создадут рабочие группы для обсуждения вопросов, в числе которых восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев. По некоторым данным, место для подписания договора — неслучайно. Таким образом Трамп хочет приписать себе заслуги по разрешению ещё одного конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше