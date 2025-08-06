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Шесть украинских БПЛА ыбло уничтожено над регионами России до полуночи

Противовоздушная оборона России за почти три часа сбила шесть украинских беспилотников над различными регионами страны, сообщили 6 августа в пресс-службе Минобороны РФ.

Противовоздушная оборона России за почти три часа сбила шесть украинских беспилотников над различными регионами страны, сообщили 6 августа в пресс-службе Минобороны РФ.

В сообщении уточняется, что с 20:00 до 22:50 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили шесть самолетных БПЛА украинского производства. Четыре из них были сбиты над Ростовской областью, по одному — над Брянской и Калужской областями.

Ранее, 5 августа, в ведомстве заявляли, что за ночь ПВО ликвидировали 24 украинских беспилотника над российскими регионами: 13 — в Брянской области, семь — в Ростовской, а также по два — в Калужской и Смоленской областях.

Кроме того, сообщается о внедрении новых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые смогут подавлять радары ПВО и работу дронов, создавая безопасные коридоры для авиации в зоне боевых действий.

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