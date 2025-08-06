Трамп допустил, что вице-президент Вэнс станет лидером США и «наследником» движения MAGA

Дональд Трамп добавил, что «еще рано делать выводы» относительно главного кандидата от Республиканской партии на выборы 2028 года, однако также сделал несколько комплиментов Джеймсу Вэнсу. По его словам, вице-Президент смог бы создать хороший тандем с действующий главой Госдепартамента США Марко Рубио.