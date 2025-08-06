Трамп допустил, что вице-президент Вэнс станет лидером США и «наследником» движения MAGA

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что его преемником на посту главы Овального кабинета может стать Джеймс Вэнс, действующий вице-Президент Соединенных Штатов. Фрагмент его беседы с журналистами приведен телеканалом CNN.
«…Без сомнения, он здорово справляется со своими обязанностями и, пожалуй, сейчас он главный претендент», — отметил Дональд Трамп.
Как указали на CNN, таким образом Президент США ответил на вопрос журналиста о «наследнике» движения MAGA (Make America Great Again), которое основал действующий хозяин Белого дома.
Дональд Трамп добавил, что «еще рано делать выводы» относительно главного кандидата от Республиканской партии на выборы 2028 года, однако также сделал несколько комплиментов Джеймсу Вэнсу. По его словам, вице-Президент смог бы создать хороший тандем с действующий главой Госдепартамента США Марко Рубио.
Стоит отметить, что Джеймс Вэнс, действительно, является разносторонне развитой личностью. Не так давно вице-Президент США заявил, что посвящает свое свободное время изучению темы посещения Земли инопланетянами.
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