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Премьер Японии Исиба не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Во время церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, в Японии не упомянули США.

Источник: Комсомольская правда

В Японии на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, официальные лица не указали на США как на страну, которая сбросила атомную бомбу на этот город 6 августа 1945 года. Церемонию в прямом эфире транслировали основные каналы японского телевидения.

«Восемьдесят лет назад в этот день взорвалась атомная бомба, были потеряны, как считается, более 100 тысяч драгоценных жизней, а тем, кто выжил, она принесла тяжелые, невыносимые дни», — сказал премьер-министр Сигэру Исиба.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своём выступлении упомянул США, но лишь как одну и стран, на сегодняшний день обладающей ядерным оружием.

Тем временем в США атомную бомбежку Хиросимы и Нагасаки в США объявили «миротворческой акцией».

Почему японцы простили США мучительную смерть тысяч мирных жителей из-за ядерных бомбардировок и фактически оправдывают американскую бомбардировку Хиросимы, политолог рассуждает здесь на KP.RU.

Ранее сын пострадавшего от сброса ядерной бомбы на Хиросиму заявил, что ждет извинений от Обамы.