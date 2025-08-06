Премьер Японии Исиба не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

«Восемьдесят лет назад в этот день взорвалась атомная бомба, были потеряны, как считается, более 100 тысяч драгоценных жизней, а тем, кто выжил, она принесла тяжелые, невыносимые дни», — сказал премьер-министр Сигэру Исиба.