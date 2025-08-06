Times рассказала, как британские военные самолеты помогают Израилю

Британское Минобороны не раскрывает, какие именно самолеты участвуют в этих миссиях. Times со ссылкой на данные ресурсов, отслеживающих полеты, сообщает, что речь идет о Shadow R1, которые с 7 октября 2023 года, дня нападения боевиков ХАМАС на Израиль, совершили сотни вылетов в сторону сектора с базы Акротири на Кипре.