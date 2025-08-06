Times рассказала, как британские военные самолеты помогают Израилю

Собранные разведданные регулярно передаются израильским военным, чтобы те имели информацию о том, куда перевозят захваченных людей, в режиме реального времени.
Британское Минобороны не раскрывает, какие именно самолеты участвуют в этих миссиях. Times со ссылкой на данные ресурсов, отслеживающих полеты, сообщает, что речь идет о Shadow R1, которые с 7 октября 2023 года, дня нападения боевиков ХАМАС на Израиль, совершили сотни вылетов в сторону сектора с базы Акротири на Кипре.
Shadow R1 — специализированные разведывательные самолеты, оснащенные высокоточными электрооптическими и электронными датчиками для сбора данных. Технология позволяет отслеживать автоколонны, фиксировать происходящее на улицах и в жилых кварталах и увеличивать изображение.
В Минобороны Британии заявляют, что передают Израилю только сведения о заложниках, однако бывший генерал-майор британской армии Чарли Герберт предположил, что эти данные можно также использовать для ударов по объектам ХАМАС и другим целям.
Поддержка Лондона продолжается, несмотря на резкое падение отношений между Израилем и Великобританией до рекордно низкого уровня, отмечает Telegraph. Правительство Британии ввело санкции в отношении нескольких крайне правых израильских министров и допустило, что признает палестинское государство на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, если израильские власти не предпримут мер, чтобы «положить конец ужасающей ситуации в секторе Газа».
По данным Израиля, в секторе Газа остается 49 заложников из 251, захваченных в ходе нападения ХАМАС, как минимум 27 их них уже мертвы.