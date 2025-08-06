Инсайдер заявил, что Трамп хочет заставить Алиева и Пашиняна заключить мирный договор

Американский лидер Дональд Трамп официально пригласил Никола Пашиняна, Премьер-министра Республики Армения, и Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Вашингтон для трехсторонних консультаций. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило издание The Washington Post.
По словам высокопоставленного американского функционера, пожелавшего сохранить анонимность, Президент США собирается добиться подписания официального мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Как указали в WP, встреча состоится в Белом доме. Также Дональд Трамп собирается личного побеседовать с каждым лидером в отдельности.
Стоит отметить, что ожидаемые армяно-азербайджанские переговоры пройдут на фоне острых социально-политических конфликтов в обеих кавказских республиках.
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