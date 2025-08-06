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Трамп: Вашингтон может перейти под федеральный контроль из-за преступности

Американский президент Дональд Трамп сообщил о слишком высоком уровне преступности в Вашингтоне. Республиканец предупредил, если городские власти не возьмут ситуацию под свой контроль, то столица США перейдёт в федеральное управление.

Источник: Life.ru

«Преступность в Вашингтоне полностью вышла из-под контроля. Местная молодёжь и члены банд, некоторым по 14, 15, 16 лет, нападают на случайных прохожих, калечат, грабят и стреляют в невинных граждан, зная, что их практически сразу отпустят», — говорится в сообщении, опубликованном на странице хозяина Белого дома в соцсети Truth.

Глава государства предупредил, если подходы правоохранительных органов округа Колумбия не поменяются и малолетних правонарушителей не начнут судить как взрослых, «закрывая под замок на длительный срок», город будет переведён под контроль федеральных властей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах президента от Республиканской партии. При этом американский лидер подчеркнул, что имеются и другие кандидаты, в том числе глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио.

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