Трамп: Вашингтон может перейти под федеральный контроль из-за преступности

«Преступность в Вашингтоне полностью вышла из-под контроля. Местная молодёжь и члены банд, некоторым по 14, 15, 16 лет, нападают на случайных прохожих, калечат, грабят и стреляют в невинных граждан, зная, что их практически сразу отпустят», — говорится в сообщении, опубликованном на странице хозяина Белого дома в соцсети Truth.