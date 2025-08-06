Спецпосланник президента США Уиткофф в среду прилетит на переговоры в Москву

При этом он не стал называть размер возможных пошлин против России и ее партнеров в случае, если Москва не пойдет на прекращение огня. На вопрос, могут ли пошлины составить 100%, как он заявлял ранее, Трамп ответил: «Я никогда не называл эту цифру, но что-то в таком ключе мы можем сделать».