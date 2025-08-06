Власти Японии не упомянули США на церемонии к 80-летию бомбардировки Хиросимы

«80 лет назад в этот день взорвалась атомная бомба, были потеряны, как считается, более 100 тысяч драгоценных жизней, а тем, кто выжил, она принесла тяжелые, невыносимые дни», — выступил Исиба.
Мэр Хиросимы упомянул Соединенные Штаты только в контексте государств, которые обладают атомным оружием.
Руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс в рамках общения с прессой заявила, что 6 августа отмечается «торжественный день размышлений и памяти, когда мы чтим народ Хиросимы и их послания мира и надежды».
Годом ранее ни один из японских политиков не упомянул США на церемонии в Мемориальном парке мира по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы. Экс-премьер-министр Фумио Кисида тоже дипломатично промолчал о том, что бомбу на города Японии сбросили Соединенные Штаты.
Ядерные бомбардировки двух японских городов Хиросимы и Нагасаки осуществили США 6 и 9 августа 1945 года. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.