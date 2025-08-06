Песков: рекордно долгое отсутствие встречи лидеров РФ и США неудивительно

Согласно подсчетам ТАСС, прошло 6 месяцев и 16 дней с момента инаугурации нового американского президента, однако его личной встречи с российским так и не состоялось. До этого самым долгим было ожидание встречи также Путина и Трампа — но в первый срок этого американского лидера. Оно заняло 5 месяцев и 18 дней. В другие годы ожидание саммита РФ — США длилось в среднем от одного до пяти месяцев.