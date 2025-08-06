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Песков: рекордно долгое отсутствие встречи лидеров РФ и США неудивительно

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Отношения РФ и США пережили беспрецедентное ухудшение в президентство Джо Байдена, поэтому рекордно долгое отсутствие встречи президента РФ Владимира Путина с уже новым американским лидером неудивительно. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Представитель Кремля прокомментировал подсчеты ТАСС, согласно которым впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним президента РФ пройдет больше полугода.

«Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации, — отметил Песков. — Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение».

Как отметил пресс-секретарь президента России, при Байдене между Москвой и Вашингтоном «и уровень отношений был понижен беспрецедентно, и в них накопилось беспрецедентное количество раздражителей».

Согласно подсчетам ТАСС, прошло 6 месяцев и 16 дней с момента инаугурации нового американского президента, однако его личной встречи с российским так и не состоялось. До этого самым долгим было ожидание встречи также Путина и Трампа — но в первый срок этого американского лидера. Оно заняло 5 месяцев и 18 дней. В другие годы ожидание саммита РФ — США длилось в среднем от одного до пяти месяцев.

Нынешний президент США Дональд Трамп после избрания демонстрировал настрой на нормализацию отношений с Россией. Новый американский лидер называл важной перспективу встречи с Владимиром Путиным, однако, как подчеркивали в Кремле, саммит должен стать итогом большой двусторонней работы, а не предварять ее. Тем не менее лидеры находятся в постоянном контакте и с начала года провели шесть телефонных разговоров.

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