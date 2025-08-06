В МИД России назвали частным мнением идеи о размещении ракет РФ на Кубе

Напомним, ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов выразил мнение, что РФ могла бы разместить ракеты «Орешник» или подобное оружие на Кубе или в Венесуэле. По его словам, такой шаг необходим для обеспечения безопасности союзников России и укрепления авторитета Москвы в мире.