В МИД России назвали частным мнением идеи о размещении ракет РФ на Кубе

Рассуждения о возможном размещении российских ракет на Кубе и в Венесуэле являются частным мнением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала соответствующие сообщения, которые были ранее опубликованы.
«Как мы понимаем, речь идёт о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», — подчеркнула Захарова, слова которой приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Официальный представитель МИД также уточнила, что вопросами военного сотрудничества на международном уровне, включая размещение вооружений, занимается Министерство обороны России.
Напомним, ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов выразил мнение, что РФ могла бы разместить ракеты «Орешник» или подобное оружие на Кубе или в Венесуэле. По его словам, такой шаг необходим для обеспечения безопасности союзников России и укрепления авторитета Москвы в мире.