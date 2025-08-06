В Японии не упомянули США на церемонии к 80-летию бомбардировки Хиросимы

Ранее Ясутоси Хиротани, сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы и доброволец Парка Мира, заявил о недопустимости умолчания роли США в событиях 6 августа 1945 года. В интервью РИА «Новости» накануне памятной даты Хиротани обратил внимание, что японские политические деятели в выступлениях на траурных церемониях избегают прямого указания на государство, сбросившее атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.