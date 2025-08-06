В Японии не упомянули США на церемонии к 80-летию бомбардировки Хиросимы

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и градоначальник Хиросимы Кадзуми Мацуи в своих обращениях во время памятной церемонии, приуроченной к 80-летию ядерной атаки на Хиросиму, воздержались от прямого указания на государство, применившее атомное оружие против города 6 августа 1945 года.
Глава правительства Исиба высказал соболезнования жертвам бомбардировки, не называя Соединенные Штаты. Мэр Мацуи упомянул США исключительно в перечне держав, обладающих ядерным арсеналом, информирует РИА Новости.
Подобным образом, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем послании к годовщине трагедии также не идентифицировал страну, нанесшую ядерный удар по Хиросиме.
Ранее Ясутоси Хиротани, сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы и доброволец Парка Мира, заявил о недопустимости умолчания роли США в событиях 6 августа 1945 года. В интервью РИА «Новости» накануне памятной даты Хиротани обратил внимание, что японские политические деятели в выступлениях на траурных церемониях избегают прямого указания на государство, сбросившее атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
В августе 1945 года авиация Соединенных Штатов осуществила ядерные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, повлекшие гибель сотен тысяч гражданского населения.
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