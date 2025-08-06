Дудчак оценил шансы начала протестов в Молдавии после приговора Гуцул

В Молдавии вряд ли начнутся масштабные акции протеста после вынесения приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил политолог и научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
«Хотелось бы надеяться, конечно, на то, что в Молдавии начнутся масштабные акции протеста для того, чтобы режим молдавского лидера Майи Санду, который идет по пути Украины, не привел к этому же. Но я не уверен, что это возможно. Там репрессивный аппарат неплохо работает, оппозиция вся разобщена. Для организации протестов нужны структуры финансирования», — сказал собеседник издания.
Дудчак также говорил aif.ru, что Гуцул является личной угрозой для молдавского лидера Майи Санду.
5 августа Гуцул осудили по делу о нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». По версии молдавского следствия, в период с 2019 по 2022 год политик получала из России деньги на финансирование избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы.
Адвокат политика Наталья Байрам заявляла, что Гуцул доставят в тюрьму прямо из зала суда. Отмечалось, что после вынесения приговора в кишиневском суде ее под конвоем отвели к автозаку. Отбывать наказание глава Гагаузии будет в тюрьме полузакрытого типа, что предполагает заключение с ограниченной свободой передвижения.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Изначально политик находилась под стражей, однако позже ее перевели под домашний арест. Главу Гагаузии заподозрили в получении 2,4 млн долларов на финансирование партии «Шор», которую впоследствии в Молдавии запретили. Гуцул опровергла все обвинения.