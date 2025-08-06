Дудчак оценил шансы начала протестов в Молдавии после приговора Гуцул

«Хотелось бы надеяться, конечно, на то, что в Молдавии начнутся масштабные акции протеста для того, чтобы режим молдавского лидера Майи Санду, который идет по пути Украины, не привел к этому же. Но я не уверен, что это возможно. Там репрессивный аппарат неплохо работает, оппозиция вся разобщена. Для организации протестов нужны структуры финансирования», — сказал собеседник издания.