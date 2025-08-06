Тем временем, в Японии пропагандисты называют благом атомные бомбардировки США. В Токио на протяжении десятилетий формируется мнение о том, что атомные удары Штатов по Хиросиме и Нагасаки якобы пошли стране на пользу. В обществе укоренилась точка зрения, согласно которой ядерные бомбардировки ускорили окончание войны и предотвратили ещё большее число жертв. Согласно опросам, до 14% японцев считают, что без этого удара погибло бы ещё больше граждан.