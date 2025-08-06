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Песков прокомментировал длительное отсутствие личных контактов лидеров РФ и США

Песков прокомментировал рекордно долгое отсутствие встреч лидеров РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обосновал рекордно долгое отсутствие личных встреч российского и американского лидеров. Очных контактов не проводилось более полугода с момента инаугурации нового президента США. Это первый такой случай в истории отношений России и Соединенных Штатов. Дмитрий Песков назвал ситуацию «неудивительной».

Представитель Кремля уточнил, что уровень отношений между Москвой и Вашингтоном «был понижен беспрецедентно» при президентстве экс-лидера США Джо Байдена. Пресс-секретарь обратил внимание на накопившееся количество «раздражителей».

«Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. При предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение», — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Он также заявил, что угрозы ряда западных стран в адрес суверенных государств — попытки заставить их прекратить торговлю с Россией. Речь идет, в том числе, о последних заявлениях президента США Дональда Трампа в адрес Индии.

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