Раскрыто, где именно может быть развернут «Орешник»

Ракетные комплексы «Орешник» могут быть размещены не только на западных рубежах России, но и в восточных регионах страны при возникновении такой необходимости. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил российский военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его оценке, в восточной части РФ отмечается масштабное наращивание военного потенциала, активизация блока AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и формирование восточного сегмента Североатлантического альянса.
Как только американские ракетные комплексы средней дальности Typhon появятся на территории хотя бы одного лояльного США государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе — будь то Филиппины, Япония или Южная Корея, — со стороны Российской Федерации начнется размещение указанных систем в позиционных районах востока страны, подчеркнул аналитик.
Эксперт добавил, что с учетом дальности поражения «Орешника», в случае необходимости под ударом окажутся вся территория Аляски и значительные районы Канады.
МИД России в понедельник заявил, что наша страна фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности и более не считает необходимым соблюдать соответствующие ранее принятые ограничения.
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