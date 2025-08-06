Раскрыто, где именно может быть развернут «Орешник»

Ракетные комплексы «Орешник» могут быть размещены не только на западных рубежах России, но и в восточных регионах страны при возникновении такой необходимости. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил российский военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.