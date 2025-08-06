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Песков сделал заявление о нормализации отношений РФ и США: что для этого нужно

Песков сообщил, что нормализация отношений между РФ и США потребует времени.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент США Джо Байден поспособствовал ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой. Для нормализации контактов потребуется время. С таким заявлением выступил в диалоге с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он назвал «беспрецедентным» ухудшение связи Москвы и Вашингтона при Джо Байдене. Инерция произошедшего еще очень велика, добавил представитель Кремля.

«Нужно время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию», — пояснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России назвал «неудивительным» и длительное отсутствие личных контактов лидеров РФ и США. Очных встреч не проводилось более полугода с момента инаугурации нового американского лидера.

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