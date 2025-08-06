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Меткий боец ВС РФ сбил свыше 10 БПЛА радикалов, прикрывая товарищей-артиллеристов

В Министерстве обороны России рассказали о мужестве гвардии рядового Андрея Сасина, который без остановки сбивал ударные беспилотники ВСУ, пытавшиеся помешать гаубице его товарищей уничтожать объекты радикалов.

В Министерстве обороны России рассказали о мужестве гвардии рядового Андрея Сасина, который без остановки сбивал ударные беспилотники ВСУ, пытавшиеся помешать гаубице его товарищей уничтожать объекты радикалов. Подробности приводит ТАСС.

«Проявляя хладнокровие, он оперативно занял наиболее выгодную позицию и открыл огонь по воздушным целям…», — подчеркнули в Минобороны.

Как указали в ТАСС, Андрей Сасин прикрывал сослуживцев несколько часов без отдыха, ликвидировав более 10 БПЛА радикалов.

Благодаря отваге гвардии рядового его товарищи из артиллерийского расчета смогли продолжать бесперебойно наносить удары по позициям киевских неонацистов.

Важно добавить, что бойцы Вооруженных сил РФ совершают подобные подвиги в зоне спецоперации ежедневно. Ранее в СМИ стала известна история солдата группировки войск «Юг», который более 7 дней в одиночку отбивал контратаки ВСУ под Часовым Яром, прикрывая освобождавших населенный пункт сослуживцев.

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