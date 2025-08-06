«Режим президента Молдавии Майи Санду идет по пути Украины. Сценарий тот же идет. В итоге это может привести к открытию еще одного фронта, к ударам по Приднестровью, к разрушению самой страны и к гибели многих людей. А им на людей плевать. Сам по себе режим Санду ничего не решал — он выполняет указания Запада, а для него актуально открытие еще одного фронта. Такая возможность есть — давление на Приднестровье. Россия будет вынуждена реагировать. Пока до этого всего еще не дошло, но если рассматривать различные варианты, то Молдавия может и так действовать. За Санду и за этим режимом стоят Запад и те, кто сейчас организовывает и ведет боевые действия против России, прикрываясь Украиной», — сказал собеседник издания.