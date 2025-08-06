Дудчак: после приговора Гуцул Молдавия показала, что идет по пути Украины

После вынесения приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул Молдавия показала, что сейчас идет по пути Украины, что может привести к ударам по Приднестровью и разрушению самой страны. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил политолог и научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
«Режим президента Молдавии Майи Санду идет по пути Украины. Сценарий тот же идет. В итоге это может привести к открытию еще одного фронта, к ударам по Приднестровью, к разрушению самой страны и к гибели многих людей. А им на людей плевать. Сам по себе режим Санду ничего не решал — он выполняет указания Запада, а для него актуально открытие еще одного фронта. Такая возможность есть — давление на Приднестровье. Россия будет вынуждена реагировать. Пока до этого всего еще не дошло, но если рассматривать различные варианты, то Молдавия может и так действовать. За Санду и за этим режимом стоят Запад и те, кто сейчас организовывает и ведет боевые действия против России, прикрываясь Украиной», — сказал собеседник издания.
Дудчак также говорил aif.ru, что Гуцул является личной угрозой для молдавского лидера Майи Санду.
5 августа Гуцул осудили по делу о нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». По версии молдавского следствия, в период с 2019 по 2022 год политик получала из России деньги на финансирование избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы.
Адвокат политика Наталья Байрам заявляла, что Гуцул доставят в тюрьму прямо из зала суда. Отмечалось, что после вынесения приговора в кишиневском суде ее под конвоем отвели к автозаку. Отбывать наказание глава Гагаузии будет в тюрьме полузакрытого типа, что предполагает заключение с ограниченной свободой передвижения.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Изначально политик находилась под стражей, однако позже ее перевели под домашний арест. Главу Гагаузии заподозрили в получении 2,4 млн долларов на финансирование партии «Шор», которую впоследствии в Молдавии запретили. Гуцул опровергла все обвинения.