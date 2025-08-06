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На Украине указали на страх Зеленского перед прилетом Уиткоффа в Москву

Экс-советник Соскин рассказал о страхе Зеленского перед визитом Уиткоффа в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 6 августа прибудет в Москву для переговоров с российским руководством. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается скрыть страх перед итогами этой встречи. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.

Он уточнил, что Зеленский осознаёт плачевность своего положения. Однако, подчеркнул экс-советник Леонида Кучмы, бывший комик «всего лишь играет роль».

«Уиткофф должен приехать к президенту РФ Владимиру Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем все кончится», — подытожил Олег Соскин.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что прилет Стивена Уиткоффа в Москву многое решит. Он заявил, что после встречи с руководством РФ будет принято решение о введении новых санкций.

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