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Генсек ООН не упомянул США в послании, посвящённом бомбардировке Хиросимы

Мэр Хиросимы Мацуи и премьер Японии Исиба не назвали страну, сбросившую ядерные бомбы в 1945 году.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём послании, посвящённом 80-й годовщине ядерной бомбардировки японского города Хиросима, не упомянул США как страну, которая совершила эту атаку.

Послание главы организации на мемориальной церемонии зачитала его заместитель Идзуми Накамицу.

«В одно мгновение Хиросима погрузилось в море огня, были отняты жизни нескольких десятков тысяч человек, город превратился в груду развалин. Человечество пересекло черту, из которой нельзя вернуться», — сказано в обращении.

Кроме того, на траурном мероприятии выступили мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Они также не упомянули США.

Напомним, в августе 1945 года США впервые применили ядерное оружие в боевых целях, осуществив бомбардировку двух японских городов. 6 августа удару подверглась Хиросима, 9 августа — Нагасаки.

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