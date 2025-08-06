Стало известно о состоянии Зеленского перед визитом Уиткоффа в РФ

Сегодня, 6 августа 2025 года, спецпосланник американского президента Уиткофф прибывает в Москву. В столице РФ он проведет переговоры с представителями российского руководства. Ранее издание Hill сообщало, что во время визита Уиткофф попытается склонить президента РФ Владимира Путина к перемирию с Украиной.