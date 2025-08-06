Трамп в пятый раз отправляет Уиткоффа в Москву: чего хотят добиться США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует встретиться с российским руководством в среду, 6 августа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник.
По данным собеседника агентства, Уиткофф прибудет в Москву для переговоров. Reuters уточняет, что представители администрации США не раскрывают деталей визита.
«Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», — говорится в публикации.
France-Presse со ссылкой на свой источник не подтвердил участие президента России Владимира Путина в запланированной встрече. Это уже пятая поездка Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущие два раза — 11 и 25 апреля — он встречался с Путиным.
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила визит, но отказалась уточнять его цели. Она заявила, что Вашингтон пока не определился с дальнейшими шагами после переговоров. Брюс также отметила, что Дональд Трамп недоволен политикой Москвы, но считает дипломатию ключом к урегулированию украинского конфликта.
В США уверены, что Уиткофф на этой неделе прибудет в Россию и попытается убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на перемирие с Украиной.
Депутат Государственной думы Алексей Чепа предположил, что Трамп решил отправить своего спецпосланника Уиткоффа в Москву, чтобы сгладить напряжение между сторонами, возникшее после выдвинутого в адрес РФ ультиматума. По словам Чепы, это может негативно сказаться на имидже администрации США. Именно поэтому Трамп ранее анонсировал визит в Россию своего лучшего переговорщика.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что прибытие американского представителя очень важно для государства, но заранее раскрывать какие-то подробности события никто не планирует.
Ранее стала известна возможная причина переноса визита Уиткоффа в Москву. Доцент Финансового университета и глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов предположил, что задержка может быть связана с недавними заявлениями президента России Путина, адресованными странам Запада.