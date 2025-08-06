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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил женскую исправительную колонию № 22

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совершил рабочую поездку в женскую исправительную колонию № 22, расположенную в Свердловском районе Красноярска. Визит состоялся в рамках встречи с руководством краевой службы исполнения наказаний.

По информации пресс-службы ГУФСИН, начальник ведомства Антон Ефаркин ознакомил губернатора с условиями содержания женщин-заключенных, организацией их трудовой деятельности и производственной работы, а также мерами по обеспечению безопасности и соблюдению прав человека в учреждении.

В ходе визита Котюков посетил швейную фабрику колонии, а также Дом ребенка, расположенный при ИК-22. Он осмотрел жилые помещения, столовую и клуб, интересуясь условиями работы сотрудников учреждения.