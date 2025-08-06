Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил женскую исправительную колонию № 22

По информации пресс-службы ГУФСИН, начальник ведомства Антон Ефаркин ознакомил губернатора с условиями содержания женщин-заключенных, организацией их трудовой деятельности и производственной работы, а также мерами по обеспечению безопасности и соблюдению прав человека в учреждении.