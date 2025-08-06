Где Россия может развернуть системы «Орешник»: мнение аналитика

Россия может разместить баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в восточной части страны. Такое развитие событий допустил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Как только американские системы средней дальности Typhon появятся на территории хотя бы одной дружественной американцам страны в регионе, будь то Филиппины, Япония или Южная Корея, будет осуществлено развертывание указанных систем и со стороны Российской Федерации в позиционных районах на востоке страны», — сказал Коротченко РИА Новости, добавив, что при этом в зону поражения «Орешника» попадёт Аляска и большая часть Канады.
Напомним, Министерство иностранных дел России в понедельник, 4 августа, сообщило об остановке действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.
После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал некие «дальнейшие шаги», которые последуют за снятием моратория на размещение РСМД. Он указал на «антироссийскую политику стран НАТО», которая стала причиной отмены самозапрета.
Что будет после отмены Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, читайте здесь на KP.RU.