Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где Россия может развернуть системы «Орешник»: мнение аналитика

Коротченко: «Орешник» может быть развернут на востоке РФ.

Источник: Комсомольская правда

Россия может разместить баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в восточной части страны. Такое развитие событий допустил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Как только американские системы средней дальности Typhon появятся на территории хотя бы одной дружественной американцам страны в регионе, будь то Филиппины, Япония или Южная Корея, будет осуществлено развертывание указанных систем и со стороны Российской Федерации в позиционных районах на востоке страны», — сказал Коротченко РИА Новости, добавив, что при этом в зону поражения «Орешника» попадёт Аляска и большая часть Канады.

Напомним, Министерство иностранных дел России в понедельник, 4 августа, сообщило об остановке действия моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал некие «дальнейшие шаги», которые последуют за снятием моратория на размещение РСМД. Он указал на «антироссийскую политику стран НАТО», которая стала причиной отмены самозапрета.

Что будет после отмены Россией моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше