Где Россия может развернуть системы «Орешник»: мнение аналитика

«Как только американские системы средней дальности Typhon появятся на территории хотя бы одной дружественной американцам страны в регионе, будь то Филиппины, Япония или Южная Корея, будет осуществлено развертывание указанных систем и со стороны Российской Федерации в позиционных районах на востоке страны», — сказал Коротченко РИА Новости, добавив, что при этом в зону поражения «Орешника» попадёт Аляска и большая часть Канады.