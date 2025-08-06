Самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту пересек границу России

Согласно данным портала, вылетевший из Флориды самолёт Bombardier Global 7500 пересёк границу с Россией около 6:11 мск среды.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что американский дипломат будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся.
Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал президент США Дональд Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила визит Уиткоффа в Россию, но отказалась комментировать детали. Она добавила, что Госдеп не знает, что предпримет глава Белого дома по итогам этой поездки. По словам дипломата, глава Белого дома недоволен Москвой и президентом Владимиром Путиным, но продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине.
Это будет уже пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и встречался с Владимиром Путиным.