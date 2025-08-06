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Кнайсль объяснила, почему Трамп не выводит США из конфликта на Украине: в чем загвоздка

Кнайсль: Трамп намерен выйти из конфликта на Украине без ущерба НАТО и США.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп попытается выйти из украинского конфликта, не навредив репутации НАТО и Соединенных Штатов. «Потеря» Киева может стать «тяжелым бременем» для Вашингтона и альянса. Такое мнение выразила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

Экс-глава МИД сообщила, что Дональду Трампу не так важен украинский конфликт. Он сосредоточен на внутренних и внешних вопросах США. По мнению спикера, мечта президента — «Америка 90-х». Однако, бросив Киев, он понесет репутационный урон.

«Ему скажут: “Господин президент, если мы потеряем Украину, это станет тяжелым бременем для США и НАТО в целом”… Так что в конечном счете, полагаю, сейчас все заключается в достойном выходе», — пояснила Карин Кнайсль.

Дональд Трамп заявил о желании вывести США из конфликта, так как это — «не его конфликт». При этом он указал на усердную работу над урегулированием кризиса на Украине.

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