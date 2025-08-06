Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт, предположительно, с Уиткоффом на борту пересёк границу с РФ

Самолёт аналогичного типа, на котором летает спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, пересёк границу России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Источник: Life.ru

Воздушное судно Bombardier Global 7500, вылетевшее из Флориды, пересекло границу с Российской Федерацией в среду, около 6.11 по московскому времени.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Соединённые Штаты проведут встречу 6 августа. Республиканец добавил, что по результатам этих переговоров он намерен принять решение о возможном расширении антироссийских санкций. Комментируя возможность введения 100-процентных пошлин на товары государств, покупающих энергоресурсы российского происхождения, хозяин Белого дома подчеркнул, что никогда не устанавливал процент.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше