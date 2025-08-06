Самолёт, предположительно, с Уиткоффом на борту пересёк границу с РФ

Воздушное судно Bombardier Global 7500, вылетевшее из Флориды, пересекло границу с Российской Федерацией в среду, около 6.11 по московскому времени.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Соединённые Штаты проведут встречу 6 августа. Республиканец добавил, что по результатам этих переговоров он намерен принять решение о возможном расширении антироссийских санкций. Комментируя возможность введения 100-процентных пошлин на товары государств, покупающих энергоресурсы российского происхождения, хозяин Белого дома подчеркнул, что никогда не устанавливал процент.
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