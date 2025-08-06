Красноярский край инвестирует миллиарды в образование и здравоохранение

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025−2027 годы была скорректирована с увеличением объема финансирования на 1,8 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на лекарственное обеспечение, санитарную авиацию и дополнительную паллиативную помощь как в стационарных условиях для детей, так и на дому для детей и взрослых (дополнительно 3621 посещение). Также в программе учтены целевые показатели федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», что позволит обучить еще 4706 пациентов с рисками этого заболевания из общего числа 20,7 тыс. человек.