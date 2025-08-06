Красноярский край инвестирует миллиарды в образование и здравоохранение

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
В ходе заседания Правительства Красноярского края, проведенного Сергеем Верещагиным, были приняты ряд значимых решений, касающихся образования и здравоохранения региона.
В рамках государственной программы «Развитие образования» было перераспределено 149,3 миллиона рублей на дополнительные работы, направленные на приведение школ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями безопасности. В настоящее время капитальный ремонт осуществляется в 25 учебных заведениях, и дополнительное финансирование позволит завершить работы в 24 из них до начала нового учебного года. Одна школа будет сдана до конца текущего года.
Также была повышена стоимость наборов питания для 2200 школьников в Эвенкийском районе и 1028 учащихся Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Увеличение цен связано с новыми требованиями краевого закона «О защите прав ребёнка», что повлияло на стоимость продуктов для горячих завтраков и обедов, учитывая калорийность рациона для Арктической зоны.
В сфере здравоохранения по программе «Развитие здравоохранения» было перераспределено 1,2 миллиарда рублей на лекарственное обеспечение и 154 миллиона рублей на услуги уполномоченного медицинского склада. Это позволит начать закупку медикаментов для льготных категорий граждан заранее, с начала 2026 года. Кроме того, 319 миллионов рублей направлено на завершение строительства поликлиники в поселке Емельяново, которая будет обслуживать до 400 посещений в смену в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена» (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»).
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025−2027 годы была скорректирована с увеличением объема финансирования на 1,8 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на лекарственное обеспечение, санитарную авиацию и дополнительную паллиативную помощь как в стационарных условиях для детей, так и на дому для детей и взрослых (дополнительно 3621 посещение). Также в программе учтены целевые показатели федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», что позволит обучить еще 4706 пациентов с рисками этого заболевания из общего числа 20,7 тыс. человек.