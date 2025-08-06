Сроки ультиматума Трампа подходят к концу: что изменится после приезда Уиткоффа в Москву

Трамп сообщил, что пытается вывести США из военного конфликта на Украине. «Это не моя война. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее. Это война Джо Байдена, и мы очень упорно работаем, чтобы вывести нас из нее», — сказал глава Белого дома. По словам американского лидера, за последние несколько месяцев он «остановил пять войн». Трампу бы хотелось, чтобы украинский конфликт стал для него шестым.