Сроки ультиматума Трампа подходят к концу: что изменится после приезда Уиткоффа в Москву

Ожидается, что Трамп примет окончательное решение о пошлинах против РФ после визита Уиткоффа в Москву.
Ожидается, что в Москву сегодня должен прибыть спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. В ходе визита он планирует провести переговоры с руководством России. По результатам этих консультаций глава Белого дома Дональд Трамп примет решение относительно введения пошлин в отношении России, а также о возможности применения вторичных санкций к странам, приобретающим российскую нефть.
Установленный американским лидером срок, в течение которого Москва должна предпринять шаги для продвижения к прекращению огня на Украине, истекает в пятницу, 8 августа. Российская сторона считает заявления президента США неприемлемыми. В МИД РФ сообщили, что готовы к продолжению сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния ограничениям. Какими санкциями Трамп угрожал России, и могут ли они повлиять на российскую экономику — в материале URA.RU.
Визит Уиткоффа в Москву ожидается сегодня.
Ожидается, что в среду, 6 августа, Москву посетит спецпредставитель США Стивен Уиткофф. Здесь он проведет переговоры с руководством России, чтобы добиться прогресса на пути к миру на Украине. Представитель президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа. По его словам, усилия для урегулирования украинского конфликта имеют особое значение. О предстоящей встрече заявил и сам Трамп.
Трамп хочет вывести США из украинского конфликта.
Трамп сообщил, что пытается вывести США из военного конфликта на Украине. «Это не моя война. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее. Это война Джо Байдена, и мы очень упорно работаем, чтобы вывести нас из нее», — сказал глава Белого дома. По словам американского лидера, за последние несколько месяцев он «остановил пять войн». Трампу бы хотелось, чтобы украинский конфликт стал для него шестым.
Ультиматум Трампа истекает 8 августа.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Они хитрые люди, но санкции будут": что произойдет после истечения срока ультиматума Трампа России.
Если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута к пятнице, 8 августа, американский лидер намерен ввести более жесткие санкции и пошлины в отношении России. Такой срок он ввел 29 июля. Предыдущий — 50 дней — действовал с 14 июля.
«Санкции будут, но они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал глава Белого дома в эфире телеканала FoxNews.
Ранее Трамп обещал, что введет в отношении России и ее торговых партнеров, покупающих российскую нефть, вторичные пошлины в размере «примерно 100%». Подобные высказывания, вероятно, обусловлены желанием американского президента оказать давление на Китай с целью склонить Пекин к отказу от поддержки России. Такой подход объясняется тем, что предыдущие стратегии Трампа в отношении Москвы утратили эффективность, а успехи российской армии на фронте вынуждают Вашингтон стремиться к скорейшему завершению конфликта.
Кроме того, президент США считает, что обнаружил еще один рычаг давления на РФ. В частности, он заявил, что введение нового потолка цен на нефть и падение стоимости барреля еще на 10 долларов способны склонить Россию к перемирию в украинском конфликте. В любом случае, глава Белого дома заявил, что окончательное решение будет принято лишь после встречи представителей РФ и США.
Как повлияют американские санкции на РФ.
Военный эксперт Томас Тайнер в интервью газете Bild рассказал, что ничего критического не произойдет, если Россия проигнорирует ультиматум Трампа. В доказательство его слов стало известно, что Бразилия и Индия не собираются прекращать закупки российской нефти, несмотря на давление со стороны американского лидера. Таким мнением поделились китайские эксперты. Индийские компании продолжат поддерживать текущий уровень импорта российской нефти, поскольку для страны данное топливо из-за невысокой цены.
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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что запрет покупать российскую нефть спровоцирует инфляцию в других странах Запада, в том числе в Европе. К такому повороту событий западные политики могут оказаться не готовы.
«Россия экспортирует 6−7 млн баррелей в сутки — это объем, который невозможно заменить в короткие сроки. Если партнеры откажутся от нашего сырья, то это приведет к жесткому энергетическому кризису, ведь тогда цены на нефть не просто повысятся, они взлетят до трехзначных значений — до 150−200 долларов за баррель, а еще это спровоцирует новые рекорды стоимости топлива на Западе и в Европе», — сказал Юшков в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Реакция РФ на заявления о санкциях.
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Заявление Путина.
Страны, вводящие санкции против России, ухудшают свое положение. Об этом еще в конце июня сообщил президент РФ Владимир Путин.
МИД РФ.
Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка», — написала Захарова.
Совфед.
Стоимость нефти значительно выросла после заявления Трампа о намерении ввести вторичные санкции против государств, приобретающих российские нефть и газ. В случае реализации данной угрозы рост цен, вероятнее всего, продолжится, что может негативно сказаться и на самих инициаторах ограничительных мер. Об этом заявил сенатор от Прикамья Алексей Пушков.