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Штурмовики «Центра» вычищают леса у Красноармейска от засевших там боевиков ВСУ

Бойцы штурмовых отрядов группировки войск «Центр» Российской Армии уничтожают элементы обороны ВСУ под Красноармейском.

Бойцы штурмовых отрядов группировки войск «Центр» Российской Армии уничтожают элементы обороны ВСУ под Красноармейском. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«…Выполняя боевые задачи, военнослужащие скрытно подходят к хорошо замаскированным позициям противника, используя особенности местности для маскировки», — сообщили в ведомстве.

Как указали в ТАСС, солдаты российских штурмовых групп ищут в местных лесах для последующей ликвидации объекты обороны киевских радикалов. При обнаружении укрепленных позиций ВСУ бойцы ВС России уничтожают их с помощью взрывчатки.

Стоит отметить, что это не первые сообщения об успешном продвижении солдат «Центра» на Красноармейском направлении. Ранее военный корреспондент Евгений Линин в рамках эксклюзивного интервью «МК» рассказал о продолжающихся боях между штурмовиками Российской Армии и киевскими неонацистами за центр данного важного города, а также спрогнозировал скорое «форсирование Днепра».

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