Стоит отметить, что это не первые сообщения об успешном продвижении солдат «Центра» на Красноармейском направлении. Ранее военный корреспондент Евгений Линин в рамках эксклюзивного интервью «МК» рассказал о продолжающихся боях между штурмовиками Российской Армии и киевскими неонацистами за центр данного важного города, а также спрогнозировал скорое «форсирование Днепра».