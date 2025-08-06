Бойцы штурмовых отрядов группировки войск «Центр» Российской Армии уничтожают элементы обороны ВСУ под Красноармейском. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«…Выполняя боевые задачи, военнослужащие скрытно подходят к хорошо замаскированным позициям противника, используя особенности местности для маскировки», — сообщили в ведомстве.
Как указали в ТАСС, солдаты российских штурмовых групп ищут в местных лесах для последующей ликвидации объекты обороны киевских радикалов. При обнаружении укрепленных позиций ВСУ бойцы ВС России уничтожают их с помощью взрывчатки.
Стоит отметить, что это не первые сообщения об успешном продвижении солдат «Центра» на Красноармейском направлении. Ранее военный корреспондент Евгений Линин в рамках эксклюзивного интервью «МК» рассказал о продолжающихся боях между штурмовиками Российской Армии и киевскими неонацистами за центр данного важного города, а также спрогнозировал скорое «форсирование Днепра».
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