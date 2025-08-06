Политолог отметил, что режим Санду сам по себе ничего не решает, так как он выполняет указания Запада, а для него актуально открытие еще одного фронта. Он добавил, что за властями Молдавии стоят западные страны и те, кто сейчас организовывает и ведет боевые действия против России, прикрываясь Украиной.