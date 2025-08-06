Жертва Санду: к чему приведет расправа над Гуцул в Молдавии

В Молдавии приговорили к 7 годам лишения свободы главу Гагаузии Евгению Гуцул. Политолог, научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак рассказал aif.ru, возможны ли в стране масштабные акции протеста и к чему приведет республику курс Украины.
Гуцул является личной угрозой Санду.
Гуцул является личной угрозой для президента Молдавии Майи Санду, заявил aif.ru Дудчак. По его словам, причиной жестокости молдавских властей в том, что им необходимо подавить любое сопротивление. Они могут себе это позволить, поскольку чувствуют свою безнаказанность, отметил политолог. Он считает, что происходящее в стране является катастрофой.
Дудчак отметил, что Гуцул является одним из лидеров оппозиции и очень популярным политиком в Молдавии. Причем, их популярность нельзя сравнить, так как Санду сильно уступает главе Гагаузии.
«Не думаю, что это может быть какой-то личной местью Санду. Месть может быть в том плане, что популярность этих двух человек нельзя сравнить, поэтому в таком ключе можно сказать, что для Санду и ее власти Гуцул является личной угрозой», — сказал собеседник издания.
Вряд ли Молдавию накроют акции протеста.
В Молдавии вряд ли начнутся масштабные акции протеста после вынесения приговора Гуцул, считает Дудчак.
«Хотелось бы надеяться, конечно, на то, что в Молдавии начнутся масштабные акции протеста для того, чтобы режим Санду, который идет по пути Украины, не привел к этому же. Но я не уверен, что это возможно», — сказал aif.ru он.
По его словам, в республике неплохо работает репрессивный аппарат. Кроме того, как отметил политолог, вся оппозиция в стране разобщена, а для организации протестов необходимы структуры финансирования.
Молдавия идет к разрушению и открытию нового фронта.
После вынесения приговора Гуцул Молдавия показала, что сейчас идет по пути Украины, рассказал aif.ru Дудчак. По его словам, в итоге это может привести к открытию еще одного фронта, к ударам по Приднестровью, к разрушению самой страны и к гибели многих людей, на которых молдавским властям плевать.
Политолог отметил, что режим Санду сам по себе ничего не решает, так как он выполняет указания Запада, а для него актуально открытие еще одного фронта. Он добавил, что за властями Молдавии стоят западные страны и те, кто сейчас организовывает и ведет боевые действия против России, прикрываясь Украиной.
«Пока до этого всего еще не дошло, но если рассматривать различные варианты, то Молдавия может так действовать», — подчеркнул Дудчак.
5 августа Гуцул осудили по делу о нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». По версии молдавского следствия, в период с 2019 по 2022 год политик получала из России деньги на финансирование избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году.
Адвокат политика Наталья Байрам заявляла, что Гуцул доставят в тюрьму прямо из зала суда. Отмечалось, что после вынесения приговора в кишиневском суде ее под конвоем отвели к автозаку. Отбывать наказание глава Гагаузии будет в тюрьме полузакрытого типа, что предполагает заключение с ограниченной свободой передвижения.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Изначально политик находилась под стражей, однако позже ее перевели под домашний арест. Главу Гагаузии заподозрили в получении 2,4 млн долларов на финансирование партии «Шор», которую впоследствии в Молдавии запретили. Гуцул опровергла все обвинения.