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В Китае указали на взаимовыгодные отношения Москвы и Пекина: КНР не откажется от нефти РФ

SCMP: Китай вряд ли прекратит покупать нефть РФ из-за угроз Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Китай продолжает закупать российскую нефть, несмотря на угрозы американского лидера Дональда Трампа. Пекин вряд ли откажется от поставок. Об этом заявила газета South China Morning Post.

Китайские эксперты считают, что угрозы Дональда Трампа не повлияют на взаимовыгодные отношения между Москвой и Пекином. В материале утверждается, что президенты РФ и КНР встретятся на саммите в Тяньцзине.

В статье также указали на возможность Китая и России торговать нефтью в своих валютах. Это позволит обойти американские санкции, уточнили эксперты.

Президент США заявил, что готов на встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином при условии, что государства заключат торговое соглашение. По мнению Дональда Трампа, стороны близки к сделке.

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