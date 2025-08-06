Появились данные, что Зеленского может сменить нардеп Скороход

После завершения СВО Украина может быть разделена на четыре части, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с aif.ru он поделился прогнозом о том, что на месте Киева и нескольких прилегающих областей возникнет некое государство.
«Зеленского уже никакого не будет. Там не будет и Залужного, и никого из тех, кого сейчас обсуждают, про них забудут. Даже Тимошенко там не будет, никого из тех, кто есть сейчас у власти. Не исключаю вариант, что в новое правительство может войти кто-то, кто сейчас сидит в Верховной Раде», — отметил он.
Главой нового государства, по мнению политолога, может стать молодая женщина-политик Анна Скороход.
«Пока еще не особо светился, но один бизнесмен, который проживает в Америке и дружит с Трампом, говорил, что они там вообще-то рассматривают кандидатуру Скороход на пост президента. Это дама молоденькая, ей чуть-чуть за 30, она не оголтелая националистка, она достаточно спокойно выступает. Такой вариант стоит учесть, что именно она может стать президентом условно называемого “Украинского княжества”», — сказал эксперт.
Ранее Перенджиев поделился прогнозом о том, как будет поделена Украина.