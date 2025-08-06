Появились данные, что Зеленского может сменить нардеп Скороход

«Зеленского уже никакого не будет. Там не будет и Залужного, и никого из тех, кого сейчас обсуждают, про них забудут. Даже Тимошенко там не будет, никого из тех, кто есть сейчас у власти. Не исключаю вариант, что в новое правительство может войти кто-то, кто сейчас сидит в Верховной Раде», — отметил он.