Трамп готов принять лидеров Армении и Азербайджана в США: страны находятся на пороге исторического соглашения

Тем временем Ильхам Алиев отметил, что переговоры между Баку и Ереваном находятся на завершающей стадии и стороны подошли вплотную к заключению исторического соглашения по перемирию. Он также подчеркнул, что Баку все еще требует от Еревана выполнить два своих условия.