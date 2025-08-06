Трамп готов принять лидеров Армении и Азербайджана в США: страны находятся на пороге исторического соглашения

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме в пятницу 8 августа. Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, стороны могут объявить о мирном соглашении.
На переговоры прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Издание отмечает, что Вашингтон пытается добиться урегулирования многолетнего конфликта.
«Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, стремясь добиться заключения мирного соглашения между двумя странами, находящимися в состоянии многолетнего конфликта, возможно, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет объявлено в ходе встречи», — отмечается в публикации.
Ранее власти Армении не опровергали информацию о возможном подписании договора в США. МИД страны заявлял, что текст соглашения уже согласован, но требует обсуждения места и сроков подписания.
В Баку настаивают на выполнении условий, включая прекращение огня на границе и конституционные изменения в Армении. Азербайджан также требует роспуска Минской группы ОБСЕ, считая ее устаревшей. Ереван отвергает претензии Баку, но Пашинян допускает конституционную реформу и обсуждение судьбы Минской группы параллельно с мирным процессом.
Пашинян отметил, что Ереван понимает позицию Баку относительно необходимости прекращения деятельности Минской группы, учитывая завершение нагорнокарабахского конфликта. Однако он подчеркнул, что данный формат имеет более широкое значение, и Армения хочет убедиться, что роспуск группы не приведет к переносу конфликта на свою территорию.
Тем временем Ильхам Алиев отметил, что переговоры между Баку и Ереваном находятся на завершающей стадии и стороны подошли вплотную к заключению исторического соглашения по перемирию. Он также подчеркнул, что Баку все еще требует от Еревана выполнить два своих условия.
Напомним, что в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Евросоюза начали переговоры о будущем мирном договоре. В процессе обсуждения стороны периодически обменивались предложениями по тексту документа.